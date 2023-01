Tunisie : la Siame annonce une baisse des revenus en 2022 (-31,4%)

Les revenus de la Société industrielle d’appareillage et de matériels électriques (Siame) en 2022 ont atteint 27,471 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 40,059 MDT en 2021, soit une baisse de -31,4%, due essentiellement à la baisse de ses ventes à l’export (-35,6%), comme celle de ses ventes sur le marché tunisien de (-29,4%).

Cette baisse est expliquée par un contraste entre les ventes sur le marché local privé (+12,3%), et la baisse des ventes à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) de -9,857 MDT due à l’annulation de l’appel d’offres concernant la livraison de comptage statique, où la Siame était adjudicataire de plusieurs lots.

Quant à la baisse des revenus à l’export passant de 13 MDT en 2021 à 8,4 MDT en 2022, soit -4,6 MDT, elle s’explique par la baisse des ventes en Irak, au Maroc et en Afrique de l’Ouest.

Pour ce qui est des investissements réalisés en 2022 par la Siame, aussi bien matériels qu’immatériels et financiers, ils ont également affiché une baisse (-3,78%) avec 1 885 MDT en 2022, contre 1 959 MDT en 2021.

L’endettement bancaire de la Siame a augmenté de 71,98% en 2022, en passant de 13,5 MDT en 2021 à 23,2 MDT en 2022.

Créée en 1976 par la Steg, la Siame fabrique des compteurs électriques. Elle s’est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de compteurs d’énergie, de disjoncteurs modulaires, d’accessoires de lignes BT et MT, de lampes économiques, de détecteurs de gaz, et d’interrupteurs domestiques.

A. M. (avec CMF).