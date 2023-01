Tunisie : Somocer affiche une hausse de 6,7% de ses revenus en 2022

La Société moderne de céramique (Somocer) a vu son chiffre d’affaires évoluer de 6,73% à 100,524 millions de dinars tunisiens (MDT) en 2022, contre 94,184 MDT en 2021. La société est ainsi entrée dans le «club très sélect des sociétés réalisant +100 MDT, en chiffre d’affaires», note la société du groupe Abdennadher.

Si le chiffre d’affaires de Somocer n’a évolué que de +0,94% sur le marché local à 84,712 MDT par rapport à 2021, ses ventes à l’export ont augmenté à +54,11%, avec un montant de 15,811 MDT. Somocer précise toutefois que les chiffres de 2022 sont non audités.

Cette embellie est due à une stratégie export amorcée depuis 2021, centrée sur la consolidation des marchés classiques français, libyen et moyen-oriental, et sur la pénétration de nouveaux marchés comme l’Italie avec un contrat très important, en plus des marchés africain et marocain.

La production réalisée par Somocer a elle aussi enregistré une hausse en 2022, (+4,14%), pour une valeur de 97,889 MDT, contre 94 MDT en 2021.

Quant aux dettes à long et moyen termes de Somocer, elles ont baissé de 34,336 MDT en 2021 à 31,555 MDT en 2022.

Somocer a été créée en 1985 et rachetée 4 ans plus tard par le Groupe Abdennadher, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des carreaux de céramiques, grès porcelaine et faïence, ainsi que des articles sanitaires comme la baignoire en fonte et en acrylique.

A. M. (avec CMF).