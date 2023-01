La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed a l’honneur et le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions au concours du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature dans sa troisième édition 2023 et ce à partir du 23 janvier courant.

Cette troisième édition récompense la meilleure œuvre dans les catégories littéraires suivantes :

Le roman ou le recueil de nouvelles en langue arabe : 20.000 DT Le roman ou le recueil de nouvelles en langue française : 20.000 DT L’essai en langue arabe ou française : 20.000 DT Le recueil de poésie en arabe ou en français : 20.000 DT Le livre ou bande dessinée adressés à l’enfant et / ou l’adolescent : 10.000 DT

• Huit ( 08 ) exemplaires pour chaque catégorie de prix choisie doivent être déposés à l’adresse suivante :

Immeuble 1 Skazar 3e étage Rue Alfred Nobel Les Berges du Lac 3 2015 Tunis, Tunisie

• Les œuvres concourant au prix doivent être présentées en accord entre l’auteur et l’éditeur.

• Le dernier délai de dépôt des œuvres postulantes au prix est fixé au 30 juin 2023.

• Les œuvres doivent être publiées en Tunisie ou en coédition avec une maison d’édition tunisienne en 2022-2023.

• Les œuvres non retenues ne sont pas retournées.

• Les œuvres postulant au prix ne doivent pas avoir été déjà primées dans un autre prix littéraire.

• La candidature au prix n’est retenue que si l’auteur s’engage par écrit au moment de l’inscription ou du dépôt des œuvres, comme dernier délai, à coller sur le livre, s’il est primé, un bandeau portant la mention « Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature », la catégorie du prix, la session et l’année correspondante. Ces bandeaux seront fournis par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed à l’occasion de la cérémonie de proclamation des résultats, et le chèque n’est remis au gagnant que si cet engagement est respecté.

• Une copie du livre sera remise le jour de la remise du chèque à FABA.

Pour concourir au prix, nous vous invitons à consulter la charte du Prix publiée sur le site ou la page facebook de la Fondation et à vous y inscrire en remplissant soigneusement le formulaire d’inscription disponible sur le site ou au siège de la fondation dont l’adresse est indiquée ci-dessus.

Lien du formulaire d’inscription :

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKN3QiXvSD3n…/viewform

Lien charte en français :

https://drive.google.com/…/1E5CW8p9NVz…/view

Site :

http://fondation-aba.org/

Communiqué