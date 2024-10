Le Nobel de littérature décerné à l’autrice sud-coréenne Han Kang

Han Kang a été honorée du Prix Nobel de littérature 2024, ce jeudi 10 octobre, pour sa prose poétique qui aborde des thèmes profonds, tels que les traumatismes historiques et la fragilité de la vie humaine.

Ce prix souligne non seulement la puissance de son écriture, mais aussi son impact sur la littérature contemporaine.

L’autrice sud-coréenne, qui a précédemment reçu plusieurs distinctions littéraires, dont le prix Man Booker International en 2016 pour son roman ‘‘The Vegetarian’’, continue d’explorer des sujets complexes et émotionnels dans ses œuvres. Son roman ‘‘Impossibles adieux’’, récemment récompensé par le prix Émile Guimet, témoigne de son talent unique pour capturer la condition humaine à travers une narration intense et sensible.

Han Kang succède à Jon Fosse, l’écrivain norvégien qui a été couronné l’année précédente, et sa reconnaissance au sein du prestigieux palmarès des lauréats du Nobel de littérature renforce la place de la littérature sud-coréenne sur la scène mondiale.

D. G.