Chris Murphy : «Le peuple tunisien a perdu toute confiance dans la direction de Saïed»

Le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut), président de la sous-commission des relations étrangères du Sénat américain sur le Proche-Orient, l’Asie du Sud, l’Asie centrale et la lutte contre le terrorisme, a publié lundi 30 janvier 2023, la déclaration suivante sur le faible taux de participation de la Tunisie à ses élections parlementaires.

«Une autre série de taux de participation scandaleusement bas lors du second tour des élections législatives en Tunisie suggère que le peuple tunisien a perdu toute confiance dans ces élections et dans la direction que le président Saïed prend pour son pays. La consolidation de son pouvoir et son virage vers l’autoritarisme ont gravement affaibli la démocratie tunisienne tout en n’apportant aucun soulagement à la crise économique actuelle.

«Je suis heureux de voir l’ambassadeur Hood assermenté aujourd’hui pour commencer à diriger notre ambassade à Tunis, et je ne pense pas que les États-Unis devraient fournir au gouvernement tunisien un soutien supplémentaire tant qu’il n’y aura pas eu un changement de cap démocratique important dans le pays».