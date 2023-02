Le livre pour enfant à l’honneur à la Foire nationale du Livre tunisien

La 4e édition de la Foire nationale du Livre tunisien démarre ce samedi 4 février à la Cité de la Culture de Tunis. La majorité des livres exposés seront dédiés aux enfants.

Le comité d’organisation de la Foire nationale du Livre tunisien dirigé ar Younes Soltani vient de donner un point de presse pour dévoiler l’affiche officielle, le slogan et les détails de la 4e édition qui aura lieu du 4 au 18 février.

Deuxième grand rendez-vous littéraire après la Foire international du Livre de Tunis, l’événement rassemble chaque année depuis son lancement les maisons d’éditions et les écrivains tunisiens autour une exposition-vente avec des réductions importantes, des débats et des séances de dédicaces.

Cette nouvelle qui porte le slogan « Le livre est notre maison » comptera la participation de plus 80 maisons d’éditions, des auteurs des différentes régions du pays et un programme qui mettra à l’honneur la littérature jeunesse, d’ailleurs environ 70 % des livres seront des livres pour enfants. Plusieurs ateliers également seront proposés aux enfants et aux adolescents afin de leur donner goût à la lecture.

