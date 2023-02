Ooredoo lance sa campagne de reboisement de 70 hectares dans la région du Bargou (Photos)

Dans le cadre de sa stratégie RSE et de son programme Tounes T3ich dont la cause environnementale est l’un des principaux piliers, Ooredoo Tunisie s’associe à la direction générale des forêts, le Ministère de l’agriculture de la pêche et des ressources hydrauliques, et l’association Green Way pour s’engager dans une campagne nationale de reboisement de 70 hectares dans la forêt de Bargou ravagée par les incendies.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée par Ooredoo Tunisie avec le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche en novembre dernier, et ce pour soutenir l’initiative nationale « Charte pour une Tunisie Verte » lancée par la Direction Générale des Forêts. Dans le cadre de son programme de responsabilité sociale, Tounes T3ich, Ooredoo Tunisie s’engage pour préparer un programme de cinq ans pour reboiser les forêts endommagées par les incendies et sensibiliser à l’importance de préserver cette richesse botanique.

Ooredoo s’est impliquée volontairement dans l’effort national de reboisement forestier et de développement du couvert forestier et végétal pour une meilleure reconstitution de l’écosystème forestier à travers le stockage du carbone et la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation et le développement de la biodiversité, la protection des terres contre les aléas naturels, la régulation du cycle de l’eau et la lutte contre l’érosion des sols, la production de ressources alimentaires et énergétiques et l’intégration des communautés locales.

Au total pas moins de 70 milles arbres variés entre pins d’alep, carob pods, eucalyptus et autres variétés seront plantés au cours de cette campagne nationale de reboisement lancée le 28 janvier 2023 dans la région de Bargou avec l’implication de collaborateurs volontaires de Ooredoo Tunisie engagés envers la cause de la conservation de l’environnement, de la biodiversité et du développement durable.

«Notre engagement à travers le partenariat conclu avec la direction générale des forêts et l’association Greenway est un premier pas qu’Ooredoo Tunisie fait à travers notre programme Tounes T3ich pour donner un nouveau souffle et une bouffée d’oxygène à la région de Bargou en assurant le reboisement de 70 hectares de forêt», a souligné M.Mansoor Rachid Al Khater, directeur Général de Ooredoo Tunisie avant d’ajouter : «Chez Ooredoo Tunisie, nous travaillons depuis des années sur la préservation de l’environnement, aussi bien sur le plan externe qu’interne, cet axe est un pilier majeur de notre stratégie RSE et nous profitons de cette occasion pour annoncer l’obtention d’une nouvelle certification ISO 14001, qui vient renforcer notre dévouement continu envers la préservation de l’environnement».

A propos de Tounes T3ich:

Fondée par Ooredoo Tunisie en 2020, Tounes T3ich est un programme de responsabilité sociétale reposant sur quatre principaux piliers qui sont la santé, l’environnement, l’éducation et l’engagement social. Pour plus d’information, veuillez consulter le site web : www.tounest3ich.tn

