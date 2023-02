Taboubi reçoit une délégation du Syndicat de la Sté Tunisie Autouroutes, dont le SG a été arrêté

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a reçu, ce mercredi 1er février 2023, une délégation du Syndicat de la société Tunisie Autoroutes, suite à l’arrestation de son SG Anis Kaabi.

A l’occasion, Noureddine Taboubi a affirmé que « l’UGTT et l’ensemble de ses structures, se tiennent aux côtés du syndicaliste Anis Kaabi, et soutiennent le militantisme des agents des autoroutes », indique Echaab News le site officiel de la centrale syndicale, en ajoutant que le bureau exécutif national suit de près la situation.

La même source ajoute qu’une commission administrative se tiendra, en urgence, pour examiner cette question, sachant que l’UGTT a exprimé sa solidarité avec Anis Kaabi tout en dénonçant son arrestation.

Pour la centrale syndicale cette arrestation constitue «une atteinte à l’action syndicale, aux droits syndicaux, aux conventions internationales adoptées par la Tunisie et à la Constitution tunisienne qui garantit le respect des libertés syndicales y compris le droit à la grève», et pointe de ce fait la responsabilité du résident de la république, Kaïs Saïed, estimant que son discours prononcé la veille depuis la caserne de Laouina visait l’UGTT et porte atteinte à ses activités.

«Ce discours s’apparente à une incitation contre la liberté de l’action syndicale et un appel à cibler davantage l’Union générale tunisienne du travail», avait déploré l’UGTT dans un communiqué tout en appelant à la mobilisation et en réclamant la libération d’Anis Kaabi.

De son côté, le tribunal de 1ère instance de Tunis, qui a autorisé la garde à vue du syndicaliste, ce dernier fait l’objet de deux plaintes déposées par le représentant juridique de la société Tunisie Autouroutes, pour «exploitation d’un fonctionnaire public de sa qualité en vue de porter préjudice à l’administration, ou l’entente pour faire obstacle à l’exercice d’un service public, par démission collective», et ce, sur la base des articles 96 et 107 du code pénal.

Le tribunal a affirmé que cette arrestation a été effectuée pour les besoins de l’enquête menée par la sous-direction des affaires criminelles relevant de la Direction de la police judiciaire.

Y. N.