Journée «City drones 2023» , samedi 25 février, à la Cité des sciences de Tunis

Dans le cadre de la démocratisation de l’utilisation des drones, la Cité des sciences de Tunis organise, en partenariat avec l’association « Ciel pour tous » et en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, la journée «City drones 2023», le samedi 25 février 2023.

Cette Journée est également organisée en collaboration avec les établissements actifs dans ce domaine, notamment la Direction Générale de la garde nationale (DGGN) relevant du ministère de l’intérieur, la DG de l’aviation Civile (DGAC), l’Agence promotionnelle de l’industrie (API), l’Agence de promotion d’investissement Agricole (APIA) et l’Agence nationale de fréquences (ANF).

Les avancées technologiques de l’industrie des drones ne cessent d’évoluer et de progresser et leur utilisation est devenue indispensable dans plusieurs secteurs tels que la sécurité, le transport, la surveillance agricole, l’urbanisme, le secourisme…, rappelle la Cité des Sciences, en affirmant que «City drones 2023» est un challenge qui a pour but de rassembler les écoles, les amateurs de l’aviation et les professionnels autour de la thématique DRONE.

Plusieurs activités sont programmées pendant cette journée:

Une compétition « Drone Race» qui fait appel à des compétiteurs de plus de 16 ans possédant leur propre drone pour des épreuves de courses de drones INDOOR.

Un Talk-show réunissant toutes les parties impliquées et actives pour des présentations et des échanges dans les domaines des drones.

Un lancement de deux titres nationaux autour de l’innovation aéronautique et les meilleurs drones éducatifs pour l’année 2023.

Des ateliers scientifiques et technologiques sur les drones.

