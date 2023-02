L’Institut Français de Tunisie annonce sa nouvelle programmation culturelle

L’Institut Français de Tunisie (IFT) vient de dévoiler sa programmation culturelle pour le mois de février. Littérature, débats et rencontres notamment autour du thème de l’amour sont au programme.

La nouvelle programmation culturelle de l’IFT démarre aujourd’hui avec l’exposition immersive « Minassa Lab », programme d’accompagnement aux étudiants et aux jeunes diplômés souhaitant lancer des projets culturels et numériques. Une exposition, un concert collectif et un défilé sont prévus à la cour et à la galerie de l’IFT.

Les plus jeunes auront rendez-vous d’abord le 7 février avec un atelier de lecture et de coloriage à l’occasion de la Journée mondiale sans téléphone mobile, puis le 18 février avec une séance d’écoute de livre audio autour du thème de l’amitié, et ce, à la Médiathèque.

La littérature tunisienne sera présente avec la rubrique mensuelle « Kteb tounsi ». Ce mois ce sera au tour de Meryem Sellami de présenter son dernier livre « Je jalouse la brise du sud sur ton visage », paru en janvier 2023 aux éditions Cérès.

À l’occasion de la Saint Valentin, un atelier d’écriture de lettres d’amour aura lieu le 14 février à la Médiathèque, suivi dans la soirée par un karaoké de chansons d’amour.

