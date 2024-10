IFT : « Une recontre avec Gustave » atelier créatif au Musée national du Bardo

Dans le cadre de l’exposition « Salammbô. De Flaubert à Carthage », l’Institut français de Tunisie vous propose de participer à un atelier créatif avec l’atelier Glibett, le samedi 19 octobre de 14h à 16h au Musée national du Bardo.

Petits et grands, en famille ou en solo, venez explorer le chef d’œuvre de Flaubert dans un atelier créatif conçu et animé par le studio d’illustration Glibett. L’atelier propose d’explorer Salammbô sur différents niveaux, entre époques punique, coloniale et actuelle, le tout en prenant appui sur les œuvres présentées dans l’exposition. Une belle occasion pour laisser votre créativité s’exprimer et permettre l’émergence d’une multitude de possibles.

🗓️ Un deuxième atelier créatif sera organisé le samedi 26 octobre aux mêmes horaires et au même lieu.

—— L’atelier Glibett ——

Glibett est un studio d’illustration engagé dans des projets à impact, œuvrant pour un changement positif à travers ses valeurs fondamentales : honnêteté, empathie et collaboration. Spécialisé dans la création d’identités graphiques, de jeux et de kits de sensibilisation, ou dans l’animation de workshops, Glibett place l’illustration au cœur de son approche. Cet outil lui permet de transmettre des idées complexes de manière simple et attrayante. Que ce soit pour des dessins éducatifs, des visuels de campagne ou des illustrations d’articles, le studio transforme des concepts abstraits en images percutantes.

Communiqué