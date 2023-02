L’Union européenne lorgne les compétences tunisiennes

L’Union européenne, dont la population prend de l’âge, a besoin d’une main d’œuvre jeune et qualifiée pour sauver ses systèmes de sécurité sociale. Et si le Vieux continent se barricade de plus en plus pour contrer les flux de migration clandestine, il multiplie aussi les programmes visant à attirer les travailleurs dont il a besoin dans les secteurs sous tension.

C’est dans ce contexte, à la fois démographique et économique, que s’inscrit la nouvelle initiative «Partenariat au bénéfice des compétences» que l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, a présenté mercredi 1er février 2023 au ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi.

Cette initiative vise à favoriser la coopération dans la circulation de la main-d’œuvre tunisienne qualifiée dans l’espace européen et à répondre aux besoins du marché international du travail, indique le ministère dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre.

Les deux parties travailleront à la mise en œuvre de cette nouvelle initiative avec toutes les parties impliquées dans la détermination des objectifs et des résultats attendus, ajoute le communiqué.

Espérons que la bureaucratie, au nord et au sud de la Méditerranée, ne freinera pas la mise en œuvre de cette initiative au moment où, au nord, certains secteurs souffrent d’un manque alarmant de main d’œuvre et où, au sud, les réseaux de la migration clandestine font de juteuses affaires sur le dos des jeunes rêvant de rejoindre l’eldorado européen.

I. B.