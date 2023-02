Tunisie : le prix des tomates en conserve continue de grimper  

Le prix d »un kilo de tomates en conserve, qui varie actuellement en Tunisie entre 3,8 et 4,5 dinars (DT), pourrait atteindre bientôt 5 dinars (DT), et cela n’est pas raisonnable.

C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui, jeudi 2 février 2023, le président de la Fédération nationale des tomates, Adel Antit, qui intervenait par téléphone dans l’émission Shems Maak, sur Shems FM, en déplorant le fait que ces augmentations ne bénéficient pas aux agriculteurs, sachant que leur prix de vente ne couvre même pas leur coût de production.

Selon le responsable syndical, l’agriculteur vend le kilo de tomates aux industriels à 220 millimes, alors que son coût de production s’élève à 290 millimes le kilo.

Cette situation va dissuader beaucoup d’agriculteurs de planter des tomates au cours de la prochaine saison agricole, ce qui se traduira par une baisse de production pouvant atteindre 50%, a encore averti M. Antit, qui a appelé les autorités à revoir le prix de vente du kilo de tomates à la production, ajoutant que ce problème ne saurait être réglé sans un accord entre la chambre des producteurs de tomates en conserve, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap).

I. B.