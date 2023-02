Des artistes et galeristes tunisiens participent au Menart Fair de Bruxelles

La Foire internationale d’art moderne et contemporain Menart Fair démarre aujourd’hui, 3 février et se poursuit jusqu’à dimanche prochain (5 février) à Bruxelles. Des galeristes et des artistes tunisiens y seront présents.

Le Menart Fair est un événement international dédié aux artistes du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord. Après son lancement à Paris, la Foire se tient à la capitale belge pour sa troisième édition qui s’étalera sur trois jours à partir d’aujourd’hui.

La galeriste Lamia Bousnina (Musk and Amber) et l’artiste et galeriste Ilyes Messaoudi (LaLaLande) font partie de la programmation de cette édition, ainsi que les artistes Aicha Snoussi et Slimen El Kamel.

F.B