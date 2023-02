Tunisie : Ennahdha exprime sa solidarité à Nabil Baffoun

Le parti islamiste Ennahdha a exprimé sa solidarité à l’ancien président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) Nabil Baffoun, qui a été empêché, hier, de voyager .

Ennahdha indique dans un communiqué publié ce dimanche 5 février 2023, qu’elle soutient Nabil Baffoun «le président légitime de l’Isie, qui a été empêché de se rendre à l’étranger pour une mission internationale de contrôle électoral dans un pays étranger».

Le parti de Ghannouchi dit également dénoncer toutes «les mesures arbitraires et illégales qui l’ont visé par vengeance et ce suite à ses positions contre les mesures anticonstitutionnelles du 25 juillet 2021», tout en condamnant les décisions prises contre «les opposants au coup d’État, qui a détruit la vie politique et entraîné le pays vers la faillite et l’inconnu», lit-on encore dans le communiqué.

Rappelons que Nabil Baffoun devait se rendre en Mauritanie pour une mission électorale afin d’y préparer des élections prévues au mois de mai, et ce, à l’invitation d’une organisation internationale.

L’ancien président de l’Isie a par ailleurs affirmé, hier, avoir saisi le tribunal administratif après qu’on lui ait inetrdit de reprendre sa profession de huissier, dont le refus lui a été notifié par le ministère de la Justice sans motif.

Y. N.