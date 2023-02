Précisions de la douane sur le citoyen qui s’est dénudé lors d’un contrôle en menaçant de se tuer

La Direction générale de la douane tunisienne a publié, dans la soirée de ce lundi 6 février 2023, un communiqué suite à la diffusion d’une vidéo montrant un individu qui a totalement perdu le contrôle au Port de la Goulette (nord de Tunis) et qui s’était dénudé en menaçant de se tuer.

Contrairement à ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, l’homme présenté comme un papa ayant acheté une trottinette à son enfant qui lui a été saisie par la douane après qu’il ait refusé de payer une taxe de 4.000 dinars, la DGDT affirme qu’il s’agit d’un citoyen résident à l’étranger et qui pratique un commerce illégal en important des produits depuis des pays européens, ajoutant qu’il a effectué, au cours des dernières années, 12 voyages par an et qu’à chaque contrôle les douaniers procèdent à la saisie des produits non déclarés et dont la valeur dépasse ce qui est autorisé dans le cadre de l’avantage fiscal annuel accordé aux Tunisiens venant de l’étranger.

La douane affirme même que le concerné n’en est pas à son premier coup et tente de semer le chaos afin d’entraver le travail des services douaniers, en précisant qu’il a eu un comportement similaire au cours de 2018.

Revenant sur le dernier incident, qui a été filmé et dont la vidéo a été diffusée, la douane affirme que l’intéressé était arrivé au port de la Goulette dans la soirée du dimanche 5 février, à bord d’un camion portant une immatriculation étrangère et transportant des marchandises non déclarées et dissimulées dans le véhicule.

Lorsque les douaniers ont commencé l’inventaire en vue d’effectuer la saisie, le concerné a perdu le contrôle et s’est déshabillé en menaçant de se tuer, ce qui a poussé la douane à alerter le ministère public, qui a autorisé les unités sécuritaires à procéder à son arrestation pour le présenter à la justice, ajoute encore la même source.

La marchandise saisie par la douane

La douane a par ailleurs précisé la nature de la marchandise saisie par ses agents et que ledit citoyen transportait illégalement : 1042 boîtes de chocolat de différents types et formats, 20 boîtes de 400 grammes de fromage, 15 kg de café, 2 vélos électriques, deux scooters et 2 téléviseurs 32″.

La Direction de la douane a également rappelé que les denrées alimentaires en grandes quantités et les marchandises à caractère commercial sont obligatoirement soumises à des procédures de déclaration en douane, de contrôle sanitaire, et nécessitent la présentation d’une licence d’importation par les services concernés ainsi que du paiement des droits de douane.

Y. N.