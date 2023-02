Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie : La Tunisie annonce l’envoi d’une aide d’urgence

La Tunisie a exprimé sa pleine solidarité avec la Turquie et la Syrie suite au Séisme meurtrier survenu à l’aube de ce lundi 6 février 2023, qui a fait plus de 2000 morts et 9000 blessés (bilan provisoire), alors que de nombreuses personnes sont encore piégées sous les décombres .

La Tunisie a présenté ses condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, et en exprimant sa solidarité aux peuples suite à cette tragédie ayant entraîné de lourdes pertes humaines et matérielles.

La Tunisie a également fait part de son intention de venir en aide et de participer à la mobilisation internationale, indique un communiqué de la présidence de la république.

La même source ajoute qu’à la demande du chef de l’Etat, des aides seront acheminées, d’ici sous peu, vers la Syrie et la Turquie, via des avions militaires.

