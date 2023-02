Tunisie : Appel aux dons au profit des victimes du séisme dévastateur ayant frappé la Syrie et la Turquie

La présidence du gouvernement a appelé, ce mercredi 8 février 2023, les Tunisiens, en Tunisie et ceux qui résident à l’étranger à faire des dons au profit des victimes du séisme dévastateur qui a frappé la Syrie et la Turquie et ayant fait plus de 12.000 morts (bilan provisoire) ainsi que des milliers de blessés et de sans-abri.

Tout en précisant, dans son communiqué, que cet appel a été lancé sur ordre du chef de l’Etat, la présidence du gouvernement a indiqué que les dons financiers doivent être transférés sur le compte courant de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) :

RIB:10113108000707078855

IBAN:TN59 10113108000707078855

SWIFT/BIC:STBKTNTT

Quant aux dons en nature (nourriture, couvertures, médicaments et matériel de premiers secours), ils peuvent être déposés au siège de l’Union, situé au 1 rue El mouazara à Cité El Khadhra ou aux comités régionaux et locaux de l’UTSS dans les différents gouvernorats du pays.

Rappelons que la Tunisie s’est engagée à tendre la main à la Syrie et à la Turquie et à envoyé, à ce jour, trois avions militaires avec des aides, des équipes de secours ainsi qu’une délégation médicale d’urgence.

Y. N.