Séisme : La Tunisie envoie une délégation médicale d’urgence en Syrie (Photos)

Le ministre de la Santé Ali Mrabet a supervisé, ce mercredi 8 février 2023, le départ d’un avion militaire transportant une délégation médicale d’urgence pour venir en aide à la Syrie, dans les opérations de recherche, de sauvetage, et de secours, suite au séisme dévastateur qui a fait des centaines de morts.

La délégation est composée de médecins volontaires spécialisés en médecine d’urgence, d’orthopédie et d’un psychiatre, ainsi que des volontaires paramédicaux spécialisés en réanimation médicale, anesthésie et médecine d’urgence, mais aussi d’agents de la protection civile et de volontaires du Croissant Rouge.

«A cette occasion, le ministre a mis l’accent sur le rôle des professionnels de santé dans l’exercice de leurs nobles fonctions dans les conditions humanitaires actuelles que traversent la Turquie et la Syrie, soulignant que la Tunisie restera au premier rang des pays soucieux de se tenir aux côtés des pays amis et frères dans les situations difficiles», lit-on dans un communiqué du ministère de la Santé.

Rappelons par ailleurs que la Tunisie a envoyé hier et ce matin deux avions militaires transportant des aides humanitaires et des équipes de secours destinées à la Turquie et de la Syrie, où plus de 11700 personnes sont mortes et plus de 70.000 blessées dans un puissant séisme de magnitude 7.8 ayant frappé, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5.

Pour l’heure, de nombreuses personnes sont encore piégées sous les décombres et les secours poursuivent leurs efforts, en faisant également face à des températures négatives qui compliquent la tâche et rendent la situation des rescapés encore plus difficile. L’aide internationale qui se met rapidement en place, est plus que jamais nécessaire face à ce défi humanitaire…

