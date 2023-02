Séisme : La Tunisie envoie des aides et des équipes de secours en Turquie et en Syrie (Photos)

Comme annoncé hier par la présidence de la république, la Tunisie a envoyé dans la soirée de ce mardi 7 février 2023, deux avions militaires transportant des aides humanitaires et des équipes de secours destinées à la Turquie et de la Syrie, suite au séisme dévastateur qui a frappé ces deux pays à l’aube du lundi dernier.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur les équipes de secouristes sont composées d’agents de la protection civile spécialisés dans les recherches et le sauvetage sous les décombres, d’officiers, de médecins et d’ambulanciers équipés d’équipements de pointe pour la recherche et le sauvetage conformément aux normes internationales, une brigade canine, pour rechercher les personnes disparues ou piégées sous les décombres.

Des équipes médicales du ministère de la Santés ont également été chargées de participer aux opérations de sauvetage et de secours, ajoute la même source, en affirmant que le ministre de l’Intérieur, accompagné des ministres de la Défense, des Affaires sociales et de la Santé, a supervisé l’envoi de deux avions militaires, qui sont également chargés de deux cargaisons de vivres, de couvertures et de médicaments.

Rappelons que plus de 7000 personnes ont été tuées dans ce puissant séisme de magnitude 7.8 ayant frappé en Turquie et en Syrie, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5…

Y. N.