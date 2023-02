Tunisie : Me Nizar Ayed s’exprime sur l’arrestation de Kamel Eltaïef

Quelques heures après l’arrestation, ce samedi 11 février 2023, de l’homme d’affaires Kamel Eltaïef, Me Nizar Ayed a publié un post sur sa page Facebook, en indiquant qu’il se trouve devant le centre d’El-Gorjani et qu’il essaie d’y accéder afin de rencontrer le concerné.

Me Ayed ajoute cependant que la «loi antiterroriste ne permet pas à l’avocat de rencontrer son client pendant les premières heures de son arrestation», a-t-il écrit.

Rappelons que la famille de Kamel Eltaïef, citée par des médias, avait affirmé ne pas avoir de précisions sur les parties l’ayant arrêté ni savoir où il se trouvait.

Notons aussi que l’homme d’affaires a été arreté quelques heures après l’arrestation de l’activiste politique Khayam Turki, et que certaines sources affirment que les deux affaires sont liées.

En ce qui concerne Khayam Turki, des partis politiques, des organisations, des associations et des activistes de la société civile, ainsi que son comité de défense, ont dénoncé une répression, tout en appelant à révéler le lieu de sa détention et en réclamant sa libération.

Le comité de défense, et à leur tête Me Abdellaziz Essid, a indiqué avoir contacté le ministère public qui a nié avoir de précisions sur cette affaire et n’a de ce fait pas émis d’ordre d’arrestation…

Y. N.