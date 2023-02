Tunisie : Arrestation du juge révoqué Béchir Akremi

L’ancien procureur de la République Béchir Akremi a été arrêté, ce dimanche 12 février 2023, annonce Attessia TV. Information également relayée par l’avocate Wafa Chedly.

Rappelons que le magistrat révoqué Béchir Akremi est accusé, par le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi (assassinés par des extrémistes religieux, le 6 février et le 25 juillet 2013), de manquements dans l’instruction des affaires des assassinats et d’avoir dissimulé des preuves judiciaires importantes.

Toujours selon le comité de défense, Bechir Akremi alors juge d’instruction du Bureau 13, aurait «tout fait pour protéger le chef du parti islamiste, Ennahdha, Rached Ghannouchi, allant jusqu’à manipuler les dossiers».

Ces accusations avaient également été confirmées, en novembre 202 par Taieb Rached, alors président de la Cour de cassation, en affirmant que l’inspection générale a pris en charge le dossier le 28 octobre de la même année, suite à des manquement constatés dans les dossiers, citant notamment le retrait d’un document ou encore la non convocation de Ameur Belazi, accusé dans les affaires d’assassinats et qui avait été condamné à 3 ans de prison ferme, en 2013, pour son implication dans l’affaire de la voiture piégée de la Gouelette.

Notons que des informations circulent également ce soir sur l’arrestation de Taieb Rached, accusé de corruption, notamment par son ancien confrère Béchir Akremi…

Y. N.