Tunisie : Noureddine Bhiri arrêté (Ines Harrath)

L’avocate Inès Harrath a annoncé, dans la soirée de ce lundi 13 février 2023, l’arrestation du dirigeant du parti islamiste Ennahdha, Noureddine bhiri.

Dans un post publié ce soir, l’avocate a d’abord indiqué que de nombreux policiers (des dizaines selon ses dires) ont encerclé le domicile de Bhiri, où elle affirme avoir été empêchée d’entrer avec d’autres de ses confrères.

Ines Harrath a ensuite publié un second statut : «Arrestation de Noureddine Bhiri et agression de son épouse et ses enfants… La police s’est retirée»

Y. N.