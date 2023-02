Garde à vue de Noureddine Boutar : La famille Mosaïque FM dénonce…

La famille Mosaïque FM a été stupéfaite par la descente et la perquisition, hier soir, du domicile du directeur général de la radio, Noureddine Boutar, qui a été conduit à l’unité d’investigations à El Gorjani.

Si la famille Mosaïque FM manifeste son respect pour le travail sécuritaire légal et pour la justice indépendante, elle dénonce vigoureusement les agissements terrorisants et les arrestations anarchiques. Tout comme elle condamne les tentatives de porter atteinte à l’indépendance de la radio et à la liberté de presse.

C’est que l’arrestation du directeur général a été précédée par une campagne incitative de satanisation et de stigmatisation, contre la radio et l’ensemble de son équipe, menée par des parties connues.

Aussi la famille Mosaïque FM, journalistes, correspondants, techniciens, collaborateurs, personnel administratif et ouvrier confondus, exprime-t-elle son soutien inconditionnel à son confrère et directeur général et condamne les atteintes récurrentes portées à Mosaïque FM, pour faire taire sa voix libre. Elle affirme aussi son attachement inaliénable à l’indépendance de sa ligne éditoriale et à sa mission journalistique, dans le respect de sa Charte rédactionnelle.

Faut-il, également ici, éclairer l’opinion publique, en précisant que la garde à vue de son directeur général est en lien avec la ligne éditoriale de la radio et qu’elle n’a rien à voir avec l’affaire de complot contre la sécurité de l’Etat, comme l’a affirmé Maître Dalila Msaddek, son avocate présente à l’audition et contrairement aux rumeurs répandues.

La famille Mosaïque FM demande enfin la libération immédiate du journaliste et directeur général de la radio et l’arrêt définitif du harcèlement dont fait l’objet Mosaïque FM.

Communiqué