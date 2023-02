Me Msaddek : «Noureddine Boutar n’a pas été informé de l’accusation portée contre lui»

Selon son avocate, Me Dalila Msaddek, le directeur général de la radio Mosaïque FM, Noureddine Boutar, arrêté hier soir, lundi 13 février 2023, a été entendu par la brigade criminelle au centre d’El-Gorjani, à Tunis, et mis en détention provisoire sans qu’aucune accusation n’ait été portée contre lui.

L’avocate, qui intervenait ce mardi 14 février 2023, dans la Matinale de Shems FM, a insisté sur le fait que son client a été entendu dans une affaire sans lien avec celle d’atteinte à la sûreté de l’Etat où sont entendus, depuis samedi, les activistes politiques Khayam Turki, Kamel Eltaief et Abdelhamid Jelassi, précisant que son client a été interrogé à propos de la radio Mosaïque FM, comment il l’avait créée, qui sont ses associés et les parts de chacun d’entre eux dans le capital de la société.

Noureddine Boutar a aussi été interrogé sur ses biens, a-t-elle affirmé. Des questions lui ont également été posées sur la ligne éditoriale de la radio et sur ses chroniqueurs, a expliqué Me Msaddek, ajoutant que des questions lui ont été posées sur la ligne éditoriale de la radio, et il a répondu qu’il y a une charte éditoriale générale et que la ligne de chaque émission est définie par le rédacteur en chef et le présentateur, et qu’il n’y intervient pas personnellement.

Me Msaddek a, par ailleurs, indiqué qu’elle a assisté à l’interrogatoire de son client et signalé dans le procès verbal de l’audition qu’il n’a pas été informé de l’accusation portée à son encontre.

I. B.