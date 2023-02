Ghazi Chouachi: «Les dernières arrestations visent à terroriser les opposants à Kaïs Saïed»

Commentant des dernières arrestations effectuées dans les rangs de l’opposition, Me Ghazi Chouachi, avocat de l’activiste Khayam Turki, entendu avec d’autres personnes par la brigade antiterroriste dans une affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat, a affirmé qu’il s’agit là d’une «tempête dans un verre d’eau».

Intervenant ce matin, mardi 14 février 2023, dans la Matinale de Shems FM, l’ancien ministre et ex-président du parti Courant démocrate (Attayar), a affirmé que «tous les dossiers sont vides et que les prévenus vont quitter bientôt les centres de détention». Il parle notamment des activistes politiques Khayam Turki, Kamel Eltaief et Abdelhamid Jelassi, arrêtés samedi.

«Ces arrestations visent à terroriser les opposants, à semer la peur dans le cœur des Tunisiens et à couvrir l’échec de la gestion des différents dossiers par le président Kaïs Saïed», a aussi déclaré Me Chaouachi, en indiquant que les prévenus sont détenus à la caserne de Bouchoucha, au Bardo, et qu’ils sont accusés de complot contre la sûreté de l’Etat et risquent de ce fait la peine de mort.

Par ailleurs, a-t-il estimé, la qualification de l’affaire comme étant de nature terroriste s’insère dans une volonté d’instrumentaliser la justice et le pôle judiciaire antiterroriste par le président de la république dans le but d’intimider ses opposants politiques.

Interrogé à propos des rumeurs de saisie chez Khayam Turki de documents attestant son implication dans la spéculation, les pénuries et la hausse des prix de certains produits de base, Me Chaouachi a répondu : «Seules les personnes stupides donneraient crédit à une telle histoire. Les personnes sensées ne croiraient pas de telles allégations qui prennent les Tunisiens pour des idiots», a répondu Me Chaouachi.

