Théâtre municipal de Tunis : Mehdi Bachtarzi présente son spectacle humoristique « Tout à fait »

« Tout à fait », spectacle humoristique de Mehdi Bachtarzi, sera présenté le 28 février, au Théâtre municipal de Tunis.

Après Paris où il avait fait partie d’El Chella Stand up Show notamment avec Lotfi Abdelli, le comédien et humoriste Mehdi Bachtarzi sera sur la scène du Théâtre municipal de Tunis pour présenter son premier spectacle « Tout à fait », ou « Hedha howa » pour le titre tunisien, sur une mise en scène de Sami Montacer.

« Depuis que j’étais tout petit, je regardais des humoristes, et je me disais que j’aimerais bien, un jour, en devenir un et monter sur scène. Ce jour là est enfin arrivé après beaucoup de patience et de travail », a écrit le jeune humoriste sur les réseaux sociaux.

F.B