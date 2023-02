Tunisie : Kaïs Saïed s’exprime sur «les récentes arrestations» (Vidéo)

Le président de la République Kaïs Saïed s’est exprimé, dans la soirée de ce mardi 14 février 2023, sur «les récentes arrestations», menées depuis samedi dernier, sans pour autant citer les noms des concernés.

Kaïs Saïed s’est exprimé au cours d’une réunion avec la ministre du Commerce Kalthoum Ben Rejeb, en lançant : «Les récentes arrestations ont révélé, l’implication d’un nombre de criminels dans un complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat»… «preuves à l’appui», a-t-il insisté, en les accusant d’être derrière les crises relatives à la distribution de marchandises et de la hausse des prix, et en évoquant des «bandes organisées aux ordres de mercenaires et de traîtres»…

Il s’est ensuite adressé à ceux qui ont une emprise sur les circuits de distribution en affirmant qu’ils devront rendre des comptes : «Nous ne décevrons pas notre peuple et demanderons des comptes à tous ceux qui ont commis des abus à son encontre… Les juges intègres appliqueront la loi, car ils en sont garants, et ils sont également garants de l’État de droit».

Le président a également affirmé que les procédures sont respectées, «celles-ci ont été mises en place afin de garantir le droit à un procès équitable et non pour échapper à la sanction», a-t-il dit.

«Ils doivent assumer leur responsabilité dans ce contexte historique afin que la Tunisie recouvre sa quiétude et pour que personne n’échappe à la loi. Nous poursuivrons avec la même force et la même détermination l’assainissement du pays», a-t-il conclu.

Si Kaïs Saïed n’a pas précisé les noms des personnes arrêtées, on sait cependant que depuis samedi dernier, des agents de la police ont procédé à l’arrestation de l’homme d’affaires Kamel Eltaïef, l’activiste politique Khayem Turki, l’ancien dirigeant Ennahdha Abdelhamid Jelassi, l’avocat Lazahar Akremi, le directeur général de Mosaïque FM Noureddine Boutar, et le dirigeant Ennahdha Noureddine Bhiri, qui a fait l’objet ce jour d’un mandat de dépôt.

A cette liste, s’ajoutent les anciens juges Béchir Akrémi et Taieb Rached, arrêtés dimanche. Selon des sources concordantes, ils sont poursuivis dans d’autres affaires : le premier dans celle liée aux assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, le 2e dans une affaire de corruption, sachant qu’aucune source officielle ne s’est encore exprimée sur l’arrestation desdits juges révoqués et qui s’étaient en novembre 2020 mutuellement accusés des faits précités dans une déclaration médiatique.

