Cybercriminalité : Un salafiste à la tête d’un réseau d’arnaque aux cryptomonnaies

La garde nationale a démantelé un réseau d’arnaque aux cryptomonnaies dirigé par un salafiste recherché, soumis à une décision de justice d’assignation à domicile dans le cadre d’une affaire de terrorisme.

C’est ce qu’indique le ministère de l’Intérieur, ce jeudi 16 février 2023, en précisant que l’enquête a été menée par l’Unité centrale de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication relevant de la garde nationale et la Direction des renseignements et de l’enquête, et ce, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et de recherche d’éléments extrémistes,

Les suspects ont détourné des sommes d’argent de comptes appartenant à des Tunisiens et à des étrangers, ajoute la même source en affirmant que le parquet a émis un mandat de dépôt contre le principal suspect, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.