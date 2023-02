La fête culinaire à la Cité des sciences à Tunis : Quand l’art et la gastronomie se rejoignent

Dans le cadre de la promotion et la valorisation des produits de terroir, produits agroalimentaires tunisiens et les projets agricoles innovants qui pourraient enrichir et sauvegarder notre patrimoine culturel culinaire, IDC EXPO organise la deuxième édition du salon « LA FÊTE CULINAIRE » qui se tiendra à la Cité des sciences, du Vendredi 24 Février au Dimanche 26 Février 2023.

Trois joursdédiés à l’art culinaire tunisien pour vous faire découvrir les mille et une saveurs et spécialités, mettant en avant le plaisir du goût et la qualité des produits; le tout dans un esprit de convivialité.

Cet événement comporte plusieurs volets:

Une exposition vente

Des Stands de présentations et dégustation de recettes faites avec des produits de terroir

Des compétitions Culinaires -Formations ( Master Class) -Ateliers ( parents/enfants)

Des tables rondes qui se dérouleront autour de trois principaux axes:

THÈME:

1ère journée: Promotion gastronomique associée au tourisme

Sujet 1 : Vers une gastronomie durable.

Sujet 2 : Nutrition saine et responsable

Bienfaits nutritifs des produits de terroir et des produits bio

2ème journée: Patrimoine et héritage

Séduire à travers notre patrimoine gastronomique; stratégie et enjeux .

En partenariat avec L’ATFP(Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle ), un concours de cuisine sous le thème du » Meilleur plat méditerranéen » sera organisé ayant pour objectifs d’encourager les jeunes à la création gastronomique tout en mettant quelques produits de terroir tunisiens en valeur .

Cet événement a pour but la promotion des produits agroalimentaires à l’échelle nationale, méditerranéenne et africaine , ainsi avec la participation de :

-L’association Italienne L’AIAP (Associazione Internazionale Arte della Pizza) pour faire une formation (Master class) et nous présenter la pizza du terroir, les pâtes fraîches et les pains spéciaux à base des produits locaux,

-La fédération F.A.C.I-TUNISIE( fédération des associations de la communauté ivoirienne)pour la découverte mutuelle des produits du terroir.

La Fête culinaire vise aussi à encourager et développer les petites et moyennes entreprises dans le secteur agroalimentaire afin de soutenir les projets innovants et propulser les jeunes entrepreneurs et artisans vers la réussite.L’ambition ultime est de créer une dynamique économique autour des acteurs principaux dans le secteur de la gastronomie.Ne ratez pas l’occasion de faire partie de cet évènement Gourmet exclusif qui se veut une action promotionnelle au profit de la gastronomie tunisienne.

Communiqué