Tunisie : Retour en images sur la Journée de colère des journalistes

Afin de dénoncer des atteintes à la liberté d’expression et «le musellement systématique des médias», les journalistes tunisiens ont décrété une journée de colère ce jeudi 16 février 2022 et se sont rassemblés dans différentes régions du pays, notamment devant le siège du gouvernement à la Kasbah.

Organisés par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et soutenus des activistes de la société civile, ces mouvements de protestations visent à exprimer le ras-le-bol des journalistes qui estiment être soumis à des pressions par les autorités lors de l’exercice de leur fonction, ainsi que pour réaffirmer leur volonté à faire face à toute tentative d’atteinte aux droits et aux liberté et en particulier la liberté d’expression qui est une ligne rouge.

Les manifestants ont également dénoncé la situation de nombreux journalistes dans différentes institutions médiatiques et rappeler l’urgence du dossier des médias confisqués en critiquant la gestion de celui-ci par le gouvernement, accusé de ne pas tenir compte des intérêts des salariés.

Au cours de cette manifestation, on a également appelé au retrait du décret 54, qui porte atteinte à la liberté d’expression et des médias.

