Sousse : Des délinquants s’introduisent chez un homme, le séquestrent et demandent une rançon à sa famille !

La police a arrêté trois délinquants qui se sont introduits chez un homme à Sousse, où ils l’ont séquestré avant de l’obliger sous la menace à appeler sa famille pour demander une rançon contre sa libération.

Le district de Sousse a été alerté et les investigations ont révélé que trois individus se sont introduits au domicile d’un homme dans le but de le cambrioler, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Après avoir dérobé ses biens, notamment des Smartphones, des lunettes et 1920 dinars tunisiens, ils ont décidé de le séquestrer chez lui.

Sous la menace, ils sont également parvenus à lui soustraire sa carte bancaire avec le code et l’ont aussi obligé à contacter sa famille pour demander une rançon de 2500 dinars contre sa libération, ajoute la même source.

En coordination avec le parquet une descente a été effectuée au domicile de la victime, et deux parmi les délinquants ont été arrêtés, alors que le 3e a pu prendre la fuite.

Les deux suspects ont été placés en détention sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit, indique encore la DGSN.

Y. N.