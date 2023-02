Tunisie : la dette de la RNTA a atteint 590 MDT en 2021

La dette de la Régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA), qui détient le monopole de la production et de la commercialisation du tabac des allumettes et des jeux de cartes en Tunisie, a atteint 590 millions de dinars (MDT) en 2021, alors que les investissements mobilisés étaient faibles (4,3 MDT). Et dire que l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) s’oppose catégoriquement à la privatisation de ce canard boîteux !

Cette dette est répartie entre l’Etat (286,7 MDT), les entreprises publiques (32,5 MDT), les caisses sociales (2,6 MDT), les fournisseurs (261,8 MDT) et les banques (6,2 MDT), selon le rapport sur les entreprises d’Etat publié par le ministère des Finances fin 2022.

La production devait augmenter d’environ 25,2 millions de colis pour atteindre 309 millions de colis en 2021, en hausse de 8,9% par rapport à 2020.

Malgré l’amélioration de la production en 2021, l’entreprise prévoit une baisse des ventes de 7,7 millions de paquets (-6,1%) en raison de la baisse des volumes d’achat et des ventes de cigarettes étrangères.

La société s’attend à ce que son bénéfice net progresse de 71,8 MDT à 83,8 MDT en 2021, en raison de l’évolution du résultat d’exploitation de 101,8 MDT.

L’évolution du résultat d’exploitation est due à la hausse des prix de vente en 2020, tout au long de 2021, en plus de la hausse décidée en juillet 2021, explique le rapport.