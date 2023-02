Tunisie : Walid Jalled entendu par la brigade antiterroriste (Me Belhadj)

Me Ridha Belhadj a annoncé, ce samedi 18 février 2023, que l’ancien député Walid Jalled, arrêté mardi dernier, a été entendu, hier soir, par la brigade antiterroriste.

Entendu en présence de ses deux avocats Ridha Belhadj et Mabrouk Korchid, l’ancien député et président de l’AS Soliman a été interrogé sur «ses activités politiques et sur sa relation avec les politiciens et les anciens ministres, conseillers, syndicalistes qui sont actuellement actifs», ajoute la même source.

«Le plan est clair et vise toute la totalité de la classe politique démocratique», a ajouté Me Belhadj dans le post publié sur sa page Facebook.

De son côté Me Mabrouk Korchid qui défend également Walid Jalled a rappelé qu’après l’arrestation de ce dernier, il avait affirmé que «l’affaire est vide et ne nécessitait pas toutes les procédures de perquisition et d’arrestation, et qu’il était possible de le convoquer pour rendre des comptes sur ses comptes financiers et notamment ceux du club de football de Soliman».

Me Korchid estime aussi que la vraie raison de l’arrestation de Waid Jalled a été révélée hier après sa convocation tard dans la nuit par la brigade antiterroriste, a-t-il encore écrit, en confirmant que son client a été interrogé sur les faits cités par son confrères Me Belhadj.

Y. N.