Tunisie : Kaïs Saïed, une longue route vers l’échec

Lors du deuxième tour des élections législatives tunisiennes le mois dernier, le taux de participation a été enregistré à un niveau historiquement bas de 11%, ce qui a incité de nombreux commentateurs à affirmer que le président Kaïs Saïed avait perdu sa légitimité. Pourtant, alors que la dernière élection était une sorte de référendum sur les «réformes» politiques de Saïed, ce n’était finalement que la dernière étape de sa longue route vers l’échec depuis son coup d’État de juillet 2021.

Par Feras Abu Helal *

La légitimité de Saïed a d’abord été remise en question lorsqu’il a suspendu le Parlement, limogé le Premier ministre et s’est attribué le ministère public. Bien qu’il ait utilisé l’article 80 de la constitution pour justifier son coup d’État, il a agi en violation de la constitution tout au long de ce processus.

De plus, Saied n’a pas pu atteindre l’objectif même qu’il a cité comme la raison de ces «réformes» – à savoir, donner le pouvoir au «peuple». Il a rassemblé entre ses mains toutes sortes de pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.

Dans le même temps, il a refusé d’écouter la majorité des Tunisiens, qui se sont exprimés à plusieurs reprises par le biais de boycotts, notamment lors des dernières élections législatives et du référendum de l’été dernier sur la nouvelle constitution, qui a enregistré un taux de participation de 30,5%.

Si Saïed veut vraiment donner le pouvoir au peuple, il devrait écouter son silence les jours de vote, ce qui suggère qu’il n’est pas sur la même longueur d’onde que lui.

On pourrait soutenir que Saïed bénéficiait d’un soutien populaire juste avant le coup d’État. Bien que de nombreux Tunisiens aient perdu confiance dans les partis politiques de leur pays, qui n’ont pas tenu leurs promesses pendant la période de transition ayant suivi la révolution de 2010-2011, les sondages ont montré qu’il bénéficiait d’un large soutien. Mais à la lumière des événements des deux dernières années, l’état d’esprit actuel de la population ne peut être mesuré qu’à travers un vote transparent, ce qui n’a pas eu lieu.

Dangers économiques

Saïed a également échoué sur le front économique. Alors qu’il a déclaré que ses «réformes» étaient destinées à résoudre les problèmes économiques menaçant l’avenir du pays – y compris les retombées de la pandémie de Covid-19, qui a poussé les manifestants dans les rues – la situation s’est en fait aggravée depuis la prise de pouvoir de Saïed.

Selon un rapport de l’été 2022 de la Banque mondiale, «avec un taux de croissance projeté de 2,7%, l’économie [tunisienne] semble être sur une trajectoire de croissance légèrement inférieure à ce qui était prévu». Le rapport souligne la nécessité de réformes pour lutter contre la hausse des prix des matières premières.

Dans le même temps, la dette publique est passée de 40,7% du PIB en 2010 à 84,5% en 2021, tandis que le déficit commercial s’est creusé de 61% au cours des huit premiers mois de 2022, atteignant 11,6% du PIB. Le chômage oscille autour de 15%.

La crise économique a poussé le gouvernement tunisien à demander un prêt au Fonds monétaire international (FMI), et il est parvenu à un accord préliminaire en octobre dernier, à hauteur de 1,9 milliard de dollars. Mais en décembre, le FMI a reporté une réunion du conseil d’administration sur le programme de prêt «pour donner plus de temps aux autorités pour le finaliser», selon un rapport de Reuters.

Pendant ce temps, la hausse de l’inflation présente l’indication la plus claire de la crise économique sous le règne de Saïed. Le taux d’inflation annuel du pays a dépassé 10% – son plus haut depuis 1984 – car la grave crise financière a entraîné des pénuries de denrées alimentaires de base.

Combattre la corruption ?

En annonçant son coup d’État, Saïed a affirmé qu’il combattrait la corruption, mais près de deux ans plus tard, il n’a pas réussi à poursuivre les hommes d’affaires et les politiciens corrompus. Au contraire, il semble ne viser que ses opposants politiques.

Cette semaine, Saïed a lancé une nouvelle campagne de répression contre les militants, les hommes d’affaires et les politiciens en utilisant de vagues accusations de complot contre la sécurité de l’État. Les arrestations comprennent jusqu’à présent : l’homme d’affaires influent Kamel Eltaief; Abdelhamid Jelassi, ancien haut dirigeant d’Ennahdha; l’activiste politique Khayam Turki; et deux juges qui ont été limogés auparavant par Saïed. L’arrestation a déclenché une vague de critiques et d’inquiétudes de la part du chef des droits de l’homme de l’Onu et des groupes de défense des droits de l’homme.

L’une des raisons invoquées par Saïed pour assumer le règne d’un seul homme était d’atteindre la «stabilité». Il a même utilisé le terme «guerre civile» lors de ses entretiens avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken en décembre dernier, notant que la Tunisie «était au bord de la guerre civile dans tout le pays, donc je n’avais pas d’autre alternative que de sauver la nation tunisienne».

Il n’y a pas de doute que le pays a fait face à une instabilité importante après la révolution – mais c’est un prix attendu pour toute période de transition de la dictature à la démocratie. Saïed n’a pas réussi à unir le pays, et au lieu de cela, il a accru les divisions en diabolisant les partis politiques et en entrant en conflit avec la puissante Union générale tunisienne du travail (UGTT).

En effet, le président tunisien a perdu sa légitimité bien avant les dernières élections législatives. Il a échoué dans ses objectifs déclarés d’améliorer l’économie, d’unifier la nation, de lutter contre la corruption et d’écouter le peuple. Il a perdu sa légitimité le jour même où il a lancé son coup d’État.

* Feras Abu Helal est le rédacteur en chef du site d’information Arabi 21.

Source : Middle East Eye.