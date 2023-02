Tunisie : Mandat de dépôt contre le directeur de Mosaïque FM, Noureddine Boutar

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier a émis, tard dans la soirée de ce lundi 20 février 2023, un mandat de dépôt contre le directeur général de Mosaïque FM Noureddine Boutar.

C’est ce qu’a annoncé Ayoub Ghedamsi avocat du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) qui assure la défense de Noureddine Boutar, en exprimant sa déception et en affirmant, dans une déclaration à Mosaïque FM, que cette décision a été prise sur la base de la ligne éditoriale de la radio, ajoutant que le concerné «est accusé de s’en prendre au plus haut symbole de l’Etat».

«Il n’y a plus aucun sentiment de sécurité, si la justice n’assure pas la protection des citoyens et se base sur des rapports sécuritaires sans preuves suffisantes et contenant des informations mensongères …Il est clair que la ligne éditoriale dérange et c’est la raison du mandat de dépôt. L’utilisation du titre blanchiment d’argent n’est qu’une couverture de l’accusation principale qui est atteinte au plus haut symbole de l’Etat par la ligne éditoriale de Mosaïque FM», a déploré l’avocat.

Y. N.