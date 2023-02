Campagne contre les Subsahariens : Marche contre le racisme samedi 25 février à Tunis

Suite à la campagne de haine menée contre les Subsahariens en Tunisie, un Front antifasciste vient de voir le jour, initié par des organisations et des associations tunisiennes, qui organiseront une marche contre le racisme, samedi 25 février 2023,à Tunis.

Dans un communiqué intitulé : «La Tunisie ne sera pas fasciste comme le veut le président de la république», diffusé par la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), les organisations ont dénoncé le discours du chef de l’Etat sur la migration subsaharienne en Tunisie lors la réunion du Conseil de sécurité nationale, qui plus est, coïncide avec une campagne de haine menée sur les réseaux sociaux contre les Subsahariens.

Les signataires ont, de ce fait, demandé le retrait du communiqué relatif à cette question, tout en exprimant leur solidarité à toutes les victimes de cette campagne raciste et en réclamant la mise en place de critères objectifs pour régulariser la situation de toute personne désireuse de vivre en Tunisie.

Les organisations et les associations ont aussi appelé les forces démocratiques et les défenseurs des droits humains à protéger les droits des immigrés, citant notamment les droits à la santé, au logement, à l’éducation et à l’accès à la justice contre les discriminations raciales.

Une marche est ainsi prévu, samedi prochain, à 14h à partit du siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) pour se diriger vers l’Avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis.

Parmi les signataires, on compte notamment le Forum pour les droits économiques et sociaux (FTDES), le SNJT, la LTDH, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), Avocats sans frontières, Al-Bawsala, Amnesty International Tunisie, Fédération internationale pour les droits humains, Association Femme et Citoyenneté El Kef, I Watch, Association Sentiers, Association Kalam, Aswat Nissa, Association Lina Ben Mhenni…

Y. N.