Le Qatar teste sa nouvelle stratégie nord-africaine en Tunisie

Le Qatar maintient ses objectifs en Afrique du Nord, mais opte pour le pragmatisme après avoir aplani les différends avec ses voisins du Golfe. L’émirat semble reproduire en Tunisie le même modus operandi qu’il a suivi en Egypte, où il n’a montré aucune intention de résoudre la situation délicate des Frères musulmans suite à une réconciliation diplomatique avec le Caire.

Par Álvaro Escalonilla

Le printemps arabe a mis les États du Golfe en compétition pour gagner en poids et en influence à l’échelle régionale. L’assaut révolutionnaire qui a gagné en quelques semaines la Tunisie de Ben Ali, la Libye de Kadhafi et l’Égypte de Moubarak n’a pas tardé à subir l’ingérence de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar, qui cherchaient à renforcer leurs alliés internes en profitant du chaos dans une zone stratégique en raison de ses ressources énergétiques et de ses importantes connexions avec l’Afrique subsaharienne, l’Europe et la Méditerranée.

Alors que Riyad et Abou Dhabi concentraient leur action extérieure sur l’arrêt de l’avancée politique des mouvements islamistes, qui se sont rapidement renforcés dans des pays comme la Tunisie et l’Égypte, avec l’argument d’éloigner la menace terroriste de leurs régimes, Doha a pris le chemin inverse et a décidé d’accompagner les différentes franchises locales des Frères musulmans dans leur montée au pouvoir, d’autant que Qatar avait des liens avec eux avant la révolution. La stratégie a contrarié ses voisins du Golfe. En 2017, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn ont imposé un blocus terrestre, maritime et aérien au Qatar sur fond d(accusations de promotion du terrorisme.

Tensions autour de l’islam politique

La signature en janvier 2021 de la déclaration d’Al-Ula a mis fin à la crise entre Doha et le quatuor du blocus. Une décennie après le déclenchement du printemps arabe, les tensions dans le Golfe commençaient à s’apaiser compte tenu de l’inefficacité du blocus économique imposé au Qatar en plein essor et grâce, en partie, à la pression diplomatique américaine continue sur l’Arabie saoudite, qui dirigeait de facto le blocus contre son voisin et principal concurrent. Cependant, la rivalité dans le Golfe continue de mijoter. Contrairement à Abu Dhabi ou au Caire, Riyad n’a pas totalement rétabli ses relations avec Doha.

Le rapprochement a cependant fini par façonner la politique étrangère des pays du Golfe, en particulier celle du Qatar, une réalité qui a été dénoncée en Afrique du Nord. Dans cette région, Doha a cessé de montrer tout intérêt à raviver les tensions idéologiques antérieures avec Riyad et Abu Dhabi sur l’islam politique. Il est vrai que la chute des mouvements islamistes en Égypte et en Tunisie a influencé sa nouvelle feuille de route, mais depuis quelque temps, les plans des autorités qataries se concentrent sur la transformation de Doha en une plate-forme régionale de dialogue et de résolution des conflits. Les précédents incluent les négociations entre l’administration Trump et les talibans afghans et celles entre le régime tchadien de Mahamat Kaka Déby et l’opposition, qui se sont toutes deux tenues à Doha.

Mais cette nouvelle position n’est pas incompatible avec l’adoption d’une nouvelle stratégie étrangère. De fait, le Qatar élabore rapidement un nouveau plan pour maintenir et étendre son influence en Afrique du Nord, cette fois sans le soutien d’acteurs idéologiquement proches du pouvoir. Au lieu de s’appuyer sur les organisations salafistes habituelles, l’émirat cherche à adapter ses actions à la réalité politique de chaque pays de la région, du Maroc à l’Egypte, en passant par l’Algérie et la Tunisie. En d’autres termes, il est attaché à la realpolitik.

La technique d’apaisement avec Saïed

L’émir du Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani a appelé, lundi 20 février 2023, le président tunisien Kaïs Saïed au milieu des manifestations contre son gouvernement. L’UGTT, le plus grand syndicat du pays, était descendu dans la rue dimanche après l’échec de Saïed à endiguer la crise économique pressante et le recul visible des droits civils. La manifestation a coïncidé avec une campagne d’arrestations contre des personnalités de l’opposition, notamment des militants et anciens hommes politiques du parti islamiste Ennahdha, un mouvement inspiré des Frères musulmans et lié aux intérêts turcs et qataris.

Le Diwan Amiri, le cabinet de l’émir du Qatar, a déclaré dans un communiqué laconique que les deux dirigeants «ont discuté des relations bilatérales et des développements dans la région», sans donner plus de détails. Quelques heures avant la conversation téléphonique, Saïed avait reçu au palais présidentiel le vice-ministre qatari des Affaires étrangères chargé des affaires régionales, Mohammed Al Khulaifi. Doha n’a pas ouvertement pris position sur la crise politique en Tunisie après l’auto-coup d’État de Saïed en juillet 2021, mais s’est limitée à appeler au dialogue entre les parties.

Al Thani, cependant, s’est personnellement engagé auprès de Saïed à injecter des fonds dans les caisses vides de l’État tunisien. «Notre pays est prêt à donner un nouvel élan aux relations d’échange, d’investissement et de partenariat avec le Qatar, notamment à travers la mise en œuvre d’accords bilatéraux, ainsi que la finalisation de projets d’investissement et de développement en Tunisie dans les secteurs d’intérêt mutuel», a déclaré la présidence tunisienne. Après la France, le Qatar est le deuxième investisseur en Tunisie, notamment dans les secteurs de l’immobilier, des infrastructures, du tourisme, du financement, des médias et de la pétrochimie, entre autres.

Le Qatar semble avoir oublié Ennahdha. La récente vague d’arrestations par Saied de plusieurs anciens cadres de la formation islamiste n’a même pas conduit à une condamnation ferme par Doha, bien au contraire. Plus d’avantages pour un dirigeant autoritaire qui a concentré son action politique sur la lutte contre la corruption et de l’islamisme politique dans le pays, qui a été historiquement représenté le parti Ennahdha.

Bien que la presse qatarie blâme le président pour la descente effectuée dans les bureaux de la chaîne Al Jazeera, propriété de la famille Al Thani, par ses forces de sécurité tunisiennes en juillet 2021, quelques jours après le coup d’État de Saïed.

Le Qatar semble reproduire en Tunisie le même modus operandi qu’il a suivi en Egypte, où il n’a montré aucune intention de résoudre la situation délicate des Frères musulmans suite à une réconciliation diplomatique avec le Caire. La technique d’apaisement de Doha avec le président Abdelfattah Sissi n’a amené aucun progrès dans ce sens. De plus, les Frères musulmans sont à leur point le plus faible depuis des décennies. Et les investissements qataris n’ont cessé d’augmenter ces derniers mois.

Le dossier du Sahara occidental

Le dossier du Sahara conditionne les relations du Qatar avec le Maroc et l’Algérie. L’ambassadeur de Doha auprès des Nations unies, Abdulrahman Bin Abdulaziz Al Thani, a nuancé en octobre son soutien à la proposition de Rabat d’autonomie sous souveraineté marocaine, qu’il a qualifiée de «base objective pour toute solution réaliste et durable à ce problème». Ainsi, malgré le recul de l’islamisme politique au Maroc suite aux élections de septembre 2021, au cours desquelles le Parti de la justice et du développement (PJD) a perdu plus d’une centaine de sièges et la direction du gouvernement, le Qatar a maintenu le volume des investissements dans le pays.

Bien que le pic de l’influence qatarie ait coïncidé avec la domination politique du PJD, cela «s’est peut-être le plus clairement reflété lorsqu’en 2017 le Maroc a adopté une position neutre envers les Émirats arabes unis et le blocus saoudien contre le Qatar et a même transporté par avion des expéditions de nourriture vers Doha», rappellent les analystes Karim Mezran et Sabina Henneberg de Newlines Institut. Cependant, la diplomatie marocaine n’est pas satisfaite de la position de Doha sur le dossier du Sahara. Rabat ne le considère pas aussi explicite qu’il le voudrait.

Contrairement au Maroc, l’Algérie n’a jamais eu de relations étroites avec les monarchies du Golfe. La politique étrangère algérienne a historiquement tendu vers le non-alignement, mais la proximité apparente entre Doha et Alger génère de la méfiance à Rabat. Al Thani et le président algérien Abdelmadjid Tebboune sont en contact régulier, et le pays du Golfe a récemment annoncé plusieurs projets d’investissement en Algérie, avec un accent sur le secteur du tourisme. Parallèlement, le Qatar entretient des relations étroites avec le chef d’état-major des armées Saïd Chengriha, l’homme fort du pays et l’homme chargé de tendre les relations avec le Maroc. En effet, son homologue qatari, le général de corps d’armée Salem Salem Bin Hamad Bin Aqeel Al Nabit, l’a rencontré cette semaine à Alger.

La Libye, un cas à part

«Les pays du Golfe ont joué un rôle important dans la chute de Kadhafi. Contrairement aux mobilisations en Egypte ou en Tunisie, il y a eu une convergence presque totale en Libye. L’hostilité envers Kadhafi était l’une des rares choses sur lesquelles toutes les capitales arabes du Golfe étaient d’accord», note l’analyste Eduard Soler i Lecha dans une publication de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed). Doha a ramé dans le même sens qu’Abou Dhabi dans ce scénario, mais des divergences ont rapidement commencé à apparaître. Les pays du Golfe ont formé, équipé et armé différents groupes rebelles, ce qui les a amenés à soutenir des factions opposées, ce qui a jeté les bases de leur rivalité de longue date en 2014.

«Plusieurs pays arabes ont accusé le Qatar de financer des groupes répertoriés comme organisations terroristes, comme Ansar Charia et les Brigades de défense de Benghazi. Doha a nié ces accusations. Au lieu de cela, son soutien au gouvernement de Tripoli et aux groupes liés aux Frères musulmans est un fait avéré», souligne Soler i Lecha. «Après les élections du 25 juin, deux centres de pouvoir ont émergé : Tripoli et Tobrouk, soutenus respectivement par le Qatar et les Emirats. Ils n’étaient pas les seuls acteurs régionaux à prendre parti, mais ils étaient parmi les plus influents». À partir de ce moment, l’implication du Qatar a commencé à diminuer considérablement.

«Bien que ni les objectifs du Qatar ni ceux des EAU au Maghreb n’aient changé, depuis 2011, tous deux ont transformé leurs engagements en une diplomatie plus pragmatique», résument les analystes Karim Mezran et Sabina Henneberg. «Ils visent à renforcer leur influence régionale tout en protégeant leurs propres régimes. Les formes et les niveaux d’intervention du Golfe au Maghreb varient dans le temps, mais c’est toujours dans l’intérêt des États du Golfe, pas du Maghreb».

Article traduit de l’anglais.

Source : Atalayar.