Tunisie – Etats-Unis : Joey Hood au palais de la Kasbah  

Le nouvel ambassadeur américain en Tunisie a réaffirmé le soutien continu de son pays à la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international et dans ses efforts pour mettre en œuvre les réformes nécessaires à la relance de son économie.

Joey Hood, qui a été reçu par la Première ministre Najla Bouden à le Palais du gouvernement à Kasbah jeudi 23 février 2023, a également exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération économique avec la Tunisie, notamment en œuvrant à accroître davantage les échanges commerciaux entre les deux pays et à renforcer la coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l’économie verte, selon un communiqué du Premier ministère.

Bouden a souligné lors de cette rencontre les relations de longue date entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique, passant en revue la situation économique et sociale du pays et les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de réformes économiques et sociales, malgré les difficultés, les obstacles et défis.

D’après Tap.