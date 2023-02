Tunisie : Le FSN dénonce les récentes arrestations et évoque «des conditions humiliantes»

Le Front de salut national (FSN) organisera un rassemblement, dimanche 5 mars 2023 à Tunis, pour réclamer la libération des personnes récemment arrêtées, dont des syndicalistes, journalistes, défenseurs des droits humains et politiciens. Il dénonce également «des conditions humiliantes et une injustice», tout en affirmant qu’il poursuivra «sa lutte contre le coup d’Etat».

Dans un communiqué publié ce vendredi 24 février, le FDN indique que Chaima Issa, Jawher Ben Mbarek, Khayam Turki, Issam Chebbi et Abdelhamid Jelassi, ont été déférés, ce jour, devant le parquet, «menottés et dans des conditions humiliantes en présence d’agents sécuritaires armés», ajoutant que le parquet a décidé de les renvoyer au bureau 36 du Pôle antiterroriste.

Tout en dénonçant «un traitement humiliant et une injustice contre des dirigeants politiques de première ligne connus pour leur intégrité, leur droiture et leur sens de la responsabilité», le FSN, affirme que ces agissements «ne porteront pas atteinte au moral des prévenus ni à leurs convictions, mais ne fera que renforcer leur détermination à résister à la tyrannie et à défendre les droits et les libertés».

«Les concertations pour unifier les forces démocratiques et pour lesquelles les prévenus ont été arrêtés, ne s’arrêteront pas, au contraire, celles-ci s’intensifieront et le front continuera à résister au coup d’État pour revenir à la légitimité constitutionnelle et à l’État de droit », lit-on encore dans le communiqué qui annonce un rassemblement le 5 mars prochain à Tunis pour réclamer la libération des concernés.

