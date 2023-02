Yasmina Khadra adresse un message de soutien aux personnes victimes de racisme

Dans un texte publié aujourd’hui sur son compte Facebook officiel, l’écrivain algérien d’expression française Yasmina Khadra a exprimé son soutien à toutes les personnes victimes de racisme et d’exclusion. « Il est des gens qui vous rappellent constamment d’où vous venez (…) Ces gens-là sont les otages de leurs propres frustrations. Ils sont méchants parce qu’ils ne savent pas être autrement. »

Une vague de haine et de xénophobie se fait de plus en plus sentir un peu partout, et notamment en Tunisie ces derniers jours envers les personnes subsahariennes qui ne se sentent plus en sécurité dans ce pays qui se trouve aussi sur le continent africain et qui devrait leur réserver plus d’hospitalité.

Sans nommer la Tunisie, l’écrivain algérien Yasmina Khadra qui était parmi nous le mois dernier à l’occasion de la parution de son dernier roman, a publié un message de solidarité à ces personnes victimes de racisme.

A vous toutes et tous qui m’écrivez pour vous plaindre des exclusions qui vous frappent, du racisme qui vous peine et vous rend malheureux, des délits de faciès et de ces conduites stupides qui tentent de vous pourrir la vie, ce petit texte à méditer :

» Il est des gens qui vous rappellent constamment d’où vous venez pour faire l’impasse sur jusqu’où vous êtes allé et sur ce que vous avez accompli. Et si vous avez le « malheur » d’être différent, ils cherchent à ce que vous le demeuriez pour toujours comme une anomalie. Ces gens-là sont les otages de leurs propres frustrations. Ils sont méchants parce qu’ils ne savent pas être autrement. Ne leur en voulez pas; ils sont plus à plaindre qu’à blâmer. Ayez pour eux ce qu’ils n’auront guère pour vous — un semblant d’indulgence et de la compréhension —, et oubliez-les à l’instant vous leur tournez le dos. Votre voie alors vous ouvrira ses bras et vous offrira tous les horizons possibles car, pour marcher dans la lumière, il faut laisser aux zones d’ombre leur part des ténèbres et ne jamais permettre à l’aigreur des autres d’effleurer le moindre de vos doutes. «

A écrit Yasmina Khadra.

F.B