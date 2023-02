Message du ministre des Affaires étrangères «à tous nos frères africains présents sur le sol tunisien»

«Au cours de son histoire, la Tunisie, terre de rencontre et carrefour de civilisations qui a donné son nom antique « Ifriqiya » au continent, n’a jamais été à l’origine d’un incident ou d’une transgression envers ses hôtes», a indiqué le ministère des Affaires étrangères, en réponse au communiqué du président de la Commission de l’Union africaine (UA) Moussa Faki Mahamat, qui a fermement condamné «les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre des compatriotes africains«»

Dans un communiqué publié ce samedi 25 février 2022, le ministère a également indiqué qu’il considère que ce communiqué «se contredit avec les résultats de la rencontre qui a réuni hier, Nabil Ammar ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, avec le groupe d’ambassadeurs africains accrédités à Tunis, au cours de laquelle ils ont réitéré à l’unisson leur attachement au respect des lois tunisiennes en matière de migration et à la concordance des vues relatives aux défis du phénomène de la migration irrégulière».

Évoquant «un malentendu des positions des autorités tunisiennes», le ministère a également réaffirmé l’engagement de la Tunisie à coopérer avec la Commission de l’Union africaine et tous les pays africains «en vue de résoudre les problèmes migratoires pour en faire une migration sûre, digne et régulière sur la base de la responsabilité et de la solidarité et dans le respect de la souveraineté et des lois en vigueur dans tous les pays».

D’autre part Nabil Ammar a adressé un message afin de rassurer les Subsahariens vivant en Tunisie suite à la campagne menée à leur encontre :

«A tous nos frères africains présents sur le sol tunisien, je voudrais adresser un message de fraternité et de responsabilité, qu’ils soient en séjour régulier ou irrégulier.

Toutes les mesures sont prises pour assurer leur sécurité et leur dignité.

La Tunisie restera toujours cette terre connue dans le monde pour la qualité de son accueil et son humanisme.

Il ne faut céder à aucune provocation d’où qu’elle vienne, car de multiples parties ont malheureusement intérêt à créer l’amalgame, et à envenimer la situation, pour des objectifs mercantiles ou autres, qui n’ont rien à voir avec la sécurité et l’intérêt des migrants.

J’invite les migrants légaux à informer les autorités tunisiennes de toute dérive ou menace à leur encontre. Et j’appelle tous les migrants en situation irrégulière à se manifester auprès des autorités tunisiennes et de leurs Ambassades ou Consulats, pour organiser leur retour dans le cadre de la protection de tous leurs droits.

Vive l’Afrique indépendante et solidaire, comme l’ont voulue les pères fondateurs !».