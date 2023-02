Tunisie : Mandats de dépôt contre Chaima Issa, Ghazi Chaouachi et Ridha Belhadj

Le juge d’instruction près le Pôle antiterroriste a émis, ce samedi 25 février 2023, des mandats de dépôt contre Chaima Issa et Me Ridha Belhadj membres du Front du Salut national ainsi que contre Me Ghazi Chaouachi

Ces derniers, qui sont des opposants au président de la république sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l’Etat, à l’instar d’autres personnalités politiques, hommes d’affaires et journalistes arrêtés ces derniers jours.

Notons que le juge d’instruction a également émis, ce jour, des mandats de dépôt contre Jawher Ben Mbarek membre du FSN, Issam Chebbi secrétaire général du Parti républicain (Al-Joumhouri) et l’ancien dirigeant Ennahdha Abdelhamid Jelassi, sachant qu’hier soir, la justice a également ordonné des mandats de dépôt contre l’homme d’affaires Kamel Eltaief et l’activiste politique Khayam Turki et ce dans le cadre de la même affaire.

Y. N..