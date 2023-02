Tunisie : le juge émet un mandat de dépôt contre Abdelhamid Jelassi  

Le juge d’instruction près du pôle judiciaire antiterroriste a émis un mandat de dépôt à l’encontre de Abdelhamid Jelassi. C’est ce qu’a annoncé dans un post Facebook l’avocate Ines Harrath, aujourd’hui, samedi 25 février 2023.

Arrêté samedi 11 février, peu après l’activiste politique Khayam Turki et l’homme d’affaires Kamel Eltaief, mis en dépôt eux aussi, dans la même affaire de complot contre la sûreté de l’Etat, Abdelhamid Jelassi est un ancien dirigeant d’Ennahdha. Il a cependant pris ses distances vis-à-vis du parti islamiste au lendemain des élections de 2019 avant d’en démissionner et de publier un livre où il exprime ses réserves vis-à-vis de l’islam politique et critique ses anciens «frères musulmans» d’Ennahdha et les erreurs qu’ils ont commises en accédant au pouvoir en 2011.

I. B.