Tunisie-France : Première rencontre entre l’ambassadeur André Parant et le ministre Nabil Ammar

L’ambassadeur de France en Tunisie André Parant s’est exprimé, ce mardi 28 février 2023, sur sa première rencontre, hier, avec le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar

«Je remercie le Ministre des affaires étrangères, M.Nabil Ammar, pour ce premier entretien, qui m’a permis de rappeler :

l’importance du partenariat 🇨🇵-🇹🇳

l’urgence de conclure un accord avec le FMI, que la France appuiera

notre attachement au respect des droits et libertés», a tweeté l’ambassadeur.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères a également publié, ce jour, un communiqué à propos de cette rencontre, en précisant que l’ambassadeur a félicité Nabil Ammar pour sa nomination et qu’il lui a remis une copie d’une lettre de félicitations adressée par son homologue française Catherine Colonna.

La même source a ajouté que cette rencontre a été l’occasion «de souligner l’importance de préserver et de développer les liens d’amitiés et de coopération étroits entre la Tunisie et la France et l’importance que les deux parties accordent notamment aux prochaines échéances bilatérales».

