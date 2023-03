La Tunisie appelle les diplomates en poste à Tunis à ne pas s’immiscer dans ses affaires

«La Tunisie tient à faciliter la mission et les contacts des représentations diplomatiques accréditées, afin de renforcer les relations d’amitié et de coopération avec les pays frères et amis, dans le respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques», a déclaré, mardi 28 février 2023, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration. et des Tunisiens de l’étranger.

La Convention de Vienne «stipule clairement que les diplomates doivent respecter les lois du pays auprès duquel ils sont accrédités et ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures», a rappelé le ministère.

La déclaration fait suite aux «rapports de certains médias et réseaux sociaux sur la poursuite d’un certain nombre de personnes pour avoir contacté des représentations diplomatiques accréditées à Tunis», a-t-il ajouté, dans une allusion à ce qui a filtré sur les réseaux sociaux des enquêtes en cours dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat dans laquelle sont poursuivies plusieurs opposants au président de la république Kaïs Saïed.

Il faut dire que dans la «nouvelle république», les réseaux sociaux tiennent lieu d’organes d’Etat, les médias – tous supports confondus – étant tenus à l’écart de l’information officielle.

I. B.