Tunisie : Al-Joumhouri propose son candidat pour la présidentielle

Pour la prochaine présidentielle en Tunisie, le bureau exécutif du parti Al-Joumhouri a décidé de proposer la candidature de son secrétaire général Issam Chebbi, en détention depuis le 25 février 2023.

C’est ce qu’a annoncé, Wissem Sghaier membre d »Al-Joumhouri dans une déclaration aux médias, ce jeudi 7 mars 2024, en précisant qu’à l’issue de sa réunion le BE a décidé de participer à la présidentielle et que le parti a contacté Issam Chebbi pour discuter de cette proposition de candidature.

«Al-Joumhouri mettra tout en œuvre pour que le climat politique soit sain et concurrentiel entre les différents candidats loin de toute tension» , a-t-il lancé, tout en appelant l’Isie à traiter tous les candidats de manière équitable et en réclamant la libération de Issam Chebbi et de tous détenus politiques.

Y. N.