Aquaculture : Hammamet accueillera la conférence Afraq24

La 3e Conférence internationale annuelle et exposition de la section africaine de la Société mondiale d’aquaculture (Afraq24) se tiendra à Hammamet, en Tunisie, du 19 au 22 novembre 2024.

La Tunisie est l’un des pays producteurs d’aquaculture les plus importants et à la croissance la plus rapide d’Afrique et espère recevoir des milliers de délégués du monde entier, à la fois pour célébrer les réalisations du développement de l’aquaculture en Afrique, mais aussi pour trouver des solutions à certains des défis qui entravent la croissance du secteur et d’explorer de nouvelles opportunités dans le domaine de l’économie bleue. Afraq24 offrira également de nombreuses opportunités de réseautage et de collaboration.

L’événement sera organisé par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydraulique et de la Pêche avec le soutien d’autres entités nationales en Tunisie.

La conférence, dont le thème est «L’agriculture bleue: de nouveaux horizons pour la croissance économique», mettra en lumière certaines des dernières recherches, innovations et investissements en aquaculture pour soutenir la croissance continue du secteur de l’aquaculture en Afrique.

L’événement comprendra un forum scientifique (présentations orales et par affiches), une exposition commerciale, des forums industriels, des ateliers, des événements étudiants et d’autres réunions.

Des conférenciers renommés d’Afrique et d’ailleurs sont attendus.

Les organisateurs notent également que la conférence offrira l’occasion de visiter les attractions d’Hammamet, de Tunisie et de la Méditerranée. Des visites aquacoles spéciales seront organisées dans des fermes de poissons, de coquillages et d’algues marines à proximité, connectées aux installations de transformation du poisson, d’aliments aquacoles et de R&D.

