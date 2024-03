Le Suisse Zühlke s’implante en Tunisie et recrute une trentaine d’ingénieurs  

Les nouveaux investissements extérieurs en Tunisie se font tellement rares qu’à chaque fois qu’un investisseur étranger frappe à notre porte, on est très contents de l’annoncer à cor et à cri, en espérant qu’il s’agit d’un frémissement de reprise.

C’est pourquoi nous nous félicitons du fait que le groupe suisse Zühlke, déjà présent dans une dizaine de pays, ait décidé de s’implanter en Tunisie, comme l’a déclaré Predrag Poposki, responsable du cloud au centre de livraison mondial de Zühlke en Europe, lors d’une réunion tenue mercredi 6 mars 2024 avec le directeur général de l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa Tunisie), Jalel Tebib.

Zühlke est un fournisseur mondial de services spécialisé dans la stratégie et l’innovation commerciale, les solutions et applications numériques et l’ingénierie des appareils et des systèmes.

«A court terme, Zühlke Enginneering compte recruter une trentaine d’ingénieurs tunisiens dans des domaines hautement spécialisés, en vue de doubler ce nombre à moyen terme», lit-on dans un communiqué publié jeudi par la Fipa.

«La décision de s’implanter en Tunisie découle de plusieurs facteurs, tels que la disponibilité d’ingénieurs talentueux, le positionnement stratégique, la proximité et la diversité culturelle», a déclaré Poposki.

Tebib a, pour sa part, félicité Poposki pour son choix de la Tunisie, confirmant que les spécificités du climat des affaires tunisien et du cadre réglementaire de l’investissement justifient une telle décision. Le PDG de Fipa a également souligné le rôle son agence en matière de conseil, d’orientation et d’assistance, réitérant l’engagement de son équipe à suivre l’implantation de Zühlke en Tunisie dans les meilleures conditions possibles.