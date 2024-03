L’huile d’olive Terra Delyssa ajuste ses prix pour soutenir les agriculteurs

A une époque marquée par les incertitudes économiques et les effets visibles du changement climatique, CHO America aborde la difficile décision d’ajuster le prix de l’huile d’olive extra vierge Terra Delyssa, une marque tunisienne au rayonnement international.

Cette décision fait suite à des saisons consécutives de conditions météorologiques extrêmes qui ont considérablement réduit les rendements des olives dans toute la Méditerranée, affectant les coûts de production et, plus important encore, la vie d’innombrables agriculteurs tunisiens qui dépendent de l’oléiculture pour leur revenu et leur emploi.

Wajih Rekik, PDG de CHO America, partage un message avec les clients : «La décision d’ajuster les prix de Terra Delyssa a été prise le cœur lourd, reconnaissant pleinement l’impact sur vous, nos précieux clients, et sur nos agriculteurs dévoués. Les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés échappent à notre contrôle et affectent gravement les rendements des olives et, par extension, la stabilité économique des communautés rurales en Tunisie. Les hivers secs associés à la chaleur extrême des étés ont affecté les rendements en huile d’olive en Méditerranée au cours des deux dernières années. À titre d’exemple, une ferme qui produisait autrefois 20 000 litres d’huile d’olive n’en produit plus que 10 000 litres, alors que les dépenses de production sont restées constantes, doublant presque le coût total de production. »

M. Rekik ajoute à l’adresse des agriculteurs: «Cet ajustement des prix n’est pas seulement une réponse aux coûts de production mais une étape nécessaire pour assurer la durabilité de nos oliveraies et le bien-être des agriculteurs qui constituent l’épine dorsale de cette industrie. Nous nous engageons à réviser nos prix en votre faveur dès que les conditions le permettront et apprécions profondément votre compréhension et votre soutien en ces temps difficiles. Votre soutien est crucial non seulement pour nous mais pour toute la communauté oléicole en Tunisie.»

CHO America, la société mère de Terra Delyssa, Moresh, Bella Del Sol et Bulk by CHO, est leader en matière de qualité et de durabilité sur le marché de l’huile d’olive. Terra Delyssa, la marque d’huile d’olive à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, est connue pour sa saveur primée et plus de 20 médailles au cours des deux dernières années. Les produits de l’entreprise tunisienne sont distribués en Amérique du Nord et dans 42 pays à travers le monde.

I. B.